Песошин увеличил предельную численность работников Минкультуры Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил предельную численность работников Министерства культуры РТ, а также установил размер месячного фонда оплаты труда с 1 октября 2022 года и 1 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ на официальном портале правовой информации РТ.

«Установить, что с 1 октября 2022 года предельная численность работников Министерства культуры Республики Татарстан составляет 58 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 1 409 704 рубля», — говорится в документе.

С 1 января 2023 года предельная численность сотрудников ведомства составит 67,5 единицы с месячным фондом оплаты труда 1 647 637 рублей. Из них 58 единиц придутся на аппарат Минкульта РТ, 9,5 единицы — на сектор бухгалтерского учета и отчетности подведомственных учреждений.

Кроме того, вносится ряд изменений в структуру ведомства. Так, отдел правовой и кадровой работы будет называться отделом государственной службы, кадровой и юридической работы; из названия «Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями» уберут средства массовой информации; а финансово-экономический отдел получит название «Финансово-экономический отдел и сектор бухгалтерского учета и отчетности подведомственных учреждений».