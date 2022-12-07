Песошин утвердил жюри и дорожную карту фестиваля «Театральное Приволжье» — 2022

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о подготовке и проведении в 2022 году республиканского этапа фестиваля «Театральное Приволжье». В документе утверждены состав оргкомитета, жюри, а также план мероприятий предстоящего творческого события.

Руководителями оргкомитета назначены вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, а также глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Кроме того, подготовкой и проведением мероприятия займутся главный режиссер театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, директор ТЮЗа Айгуль Горнышева, замглавы Минкульта Дамир Натфуллин, начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина Ляйсан Низамова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и другие.

К слову, большинство членов оргкомитета войдут и в состав жюри, которое оценит постановки детских и молодежных театральных коллективов, участвующих в мероприятии.

Согласно дорожной карте, подготовка, постановка спектаклей-участников, а также сам республиканский этап конкурса пройдут в декабре 2022 года. Затем начнется создание видеоверсий постановок-победителей, которые представят республику на окружном этапе фестиваля.