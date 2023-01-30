Песошин утвердил список татарстанских предприятий, где требуются рабочие кадры

Премьер-министр Татарстана утвердил перечень предприятий республики, которые нуждаются в привлечении трудового персонала. Распоряжение опубликовано на портале Правительства РТ.

В документе поясняется, что список составлен в целях кадрового обеспечения предприятий «путем реализации механизма компенсации затрат работодателей на выплату заработной платы работникам, которые переезжают из других субъектов РФ».

Всего в перечень вошли 35 татарстанких организаций, в том числе КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького, Завод имени Серго, Казанский оптико-механический завод и пр. Также к распоряжению прилагается список специальностей, востребованных предприятиями.