Песошин утвердил программу развития интернет-торговли в Татарстане до 2025 года

В Татарстане утвержден план мероприятий для развития интернет-торговли в 2023–2025 годах. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Программа включает в себя развитие инфраструктуры, логистики, регистрацию, сопровождение и консультирование МСП, меры по продвижению, популяризации и экспорту татарстанской продукции. Кроме того, в план входит образовательная деятельность — это обучающие программы для повышения квалификации, курсы для сельхозтоваропроизводителей и фермеров, а также обучающие программы с маркетплейсами в рамках национального проекта «Демография».

Большая часть пунктов будет реализовываться на постоянной основе, однако некоторые образовательные программы, меры финансовой поддержки, а также эксперимент по организации бондового склада в Татарстане привязаны к конкретным промежуткам времени.