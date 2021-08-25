Песошин утвердил порядок продажи объектов наследия, изъятых у нерадивых хозяев

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил постановление о проведении публичных торгов по продаже объектов исторического и культурного наследия, изъятых по решению суда у нерадивых собственников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Комитете РТ по охране культурного наследия.

«Документ подробно регламентирует механизм проведения подобных аукционов. А именно: организатор торгов, в данном случае это Министерство земельных и имущественных отношений РТ, проводит оценку рыночной стоимости изъятого имущества на основании акта технического состояния объекта, отчета о стоимости восстановительных работ», — отметили в ведомстве.

Для реализации объекта создается аукционная комиссия — коллегиальный межведомственный орган в составе не менее пяти человек с обязательным представителем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Затем подготавливается аукционная документация. В пакет документов входят сведения об изъятом имуществе, о существующих обременениях, требования к участникам аукциона, порядок приема заявок.

Устанавливается сумма задатка в размере не менее 20% от начальной цены аукциона.

В состав аукционной документации также входит проект договора купли-продажи изъятого имущества. Составной частью этого договора является обязательство нового собственника в течении месяца обратиться в комитет для заключения охранного обязательства на объект культурного наследия.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к организатору торгов по вопросу осмотра изъятого имущества. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе проведения аукциона.

Нужно также отметить, что новый собственник объекта культурного наследия, согласно утвержденному положению обязан, предоставить банковскую гарантию на сумму стоимости работ по восстановлению изъятого имущества. Этот пункт дополнительно стимулирует собственников к проведению реставрационных работ на объекте.