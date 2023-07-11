Песошин утвердил порядок признания организаций образования инновационными площадками

Порядок признания образовательных организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками утвержден в Татарстане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Статус инновационной площадки присваивается организациям по заявкам в соответствии с приказом Минобора РТ на основе решения экспертного совета, созданного при ведомстве, говорится в документе. Инновационными площадками будут признаны организации, которые реализуют инновационные проекты или программы, имеющие существенное значение для обеспечения модернизации и системы образования с учетом основных направлений развития Татарстана и реализации приоритетных направлений государственной политики.

Среди основных направлений деятельности таких площадок – разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов. Также на таких площадках могут разрабатываться новые профили подготовки в сфере профобразования и т.д.

За управление деятельностью инновационных площадок будет отвечать специально созданный координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Татарстана. В него войдут представители Минобра РТ, Минпросвещения РФ, сотрудники органов местного самоуправления, научных и общественных организаций.

Заявки на признание образовательной организации инновационной площадкой принимаются до 1 сентября. Курировать эту работу будет Минобор РТ.