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Официальная хроника
24 января 2023  22:47

Песошин утвердил план мероприятий в области гражданской обороны и ликвидации ЧС

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. 

В списке — организация и проведение профилактических мероприятий по снижению числа пожаров и гибели людей на них в жилом фонде, подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в РТ, корректировка планов эвакуационных мероприятий, а также плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного и природного характера и т. д.

В тексте отмечается, что контроль за исполнением распоряжения возлагается на МЧС РТ. 

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