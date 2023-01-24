Песошин утвердил план мероприятий в области гражданской обороны и ликвидации ЧС

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В списке — организация и проведение профилактических мероприятий по снижению числа пожаров и гибели людей на них в жилом фонде, подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в РТ, корректировка планов эвакуационных мероприятий, а также плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного и природного характера и т. д.

В тексте отмечается, что контроль за исполнением распоряжения возлагается на МЧС РТ.