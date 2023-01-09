Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов на 2023 год, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики республики, определенным Инвестиционным меморандумом на 2023 – 2025 годы. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики РТ», – говорится в тексте.

Так, в сфере сельского хозяйства и рыбоводства приведены более 20 проектов, среди них строительство в Бугульме элеваторного комплекса вместимостью 100 тыс. тонн, а также возведение молочных и животноводческих комплексов в Азнакаевском, Арском, Бугульминском, Буинском и ряде муниципалитетов.

В Казани планируют реализовать порядка 30 инвестиционных проектов, в Набережных Челнах – более 15, в Нижнекамске – более 20.