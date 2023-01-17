Песошин утвердил оргкомитет Kazan Digital Week — 2023

Утвержден состав оргкомитета международного форума Kazan Digital Week — 2023, который состоится в столице Татарстана 20–23 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Председателем комитета стал сам Песошин, а его замами — глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Помимо них, в огркомитет вошло еще более 70 человек — министры, руководители ведомств, организаций, банков и крупных предприятий РТ, а также ректоры учебных заведений республики.

Информационное обеспечение форума поручено Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а организация выставочной экспозиции и соорганизация деловой программы мероприятия — НКО «Ассоциация содействия цифровому развитию». Помимо этого, ряд организаций и ведомств должны оказать содействие организаторам форума.