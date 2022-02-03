Песошин утвердил обновленный перечень электронных социально-значимых услуг

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил обновленный перечень социально-значимых услуг, которые татарстанцы смогут получить через портал госуслуг в электронном виде. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В списке упомянуты такие услуги, как выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, строительство объекта, аттестация педагогов, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, государственная регистрация самоходных машин и прицепов, госэкспертиза проектной документации, выдача разрешения на осуществление земляных работ и добычу охотничьих ресурсов и прочее.

Минцифры РТ поручено обеспечить подключение автоматизированных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики Республики Татарстан», — говорится в документе.