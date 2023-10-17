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Руc Тат
Общество 17 октября 2023 14:52

Песошин утвердил Комплексный план действий по реализации Послания Раиса РТ

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о Комплексном плане действий татарстанского Кабмина по реализации Послания Раиса республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый Комплексный план действий Правительства РТ по реализации Послания Раиса РТ Государственному Совету РТ на 2024 год», – сказано в документе.

Контроль будет осуществлять Минэкономики РТ. Республиканские органы исполнительной власти обязали предоставлять в министерство информацию о ходе выполнения плана «до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом».

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Госсовету РТ 14 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться в материале «Татар-информа».

#послание госсовету рт #Рустам Минниханов #Алексей Песошин
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