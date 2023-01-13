Песошин утвердил даты нового сезона конкурса «Наше время — Безнен заман»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2023 году телевизионный конкурс творчества работающей молодежи «Наше время — безнен заман» пройдет с 1 февраля по 20 ноября. Даты и график проведения события утвердил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В распоряжении Кабмина говорится, что прием заявок для участия в конкурсе стартует 1 февраля и завершится 29 октября. Контроль за проведением мероприятия возложен на Минпромторг Татарстана.

Зональные туры состоятся в Альметьевске (13–14 октября), Нижнекамске (20–21 октября) и Казани (27–28 октября). 17–18 ноября в Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма пройдет финал конкурса.