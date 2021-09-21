Песошин: У промышленности РТ есть большой потенциал для цифрового развития предприятий

В Татарстане имеется большой потенциал для цифрового развития предприятий. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Правительства РТ по цифровизации промышленности в рамках форума Kazan Digital Week.

«Имея определенные достижения, у нашей промышленности в целом имеется еще большой потенциал для цифрового развития предприятий. Нам есть куда двигаться. И нам предстоит активная и планомерная работа в этом направлении», – сказал Песошин.

Премьер-министр РТ подчеркнул, что для эффективного обеспечения цифровой трансформации предприятий в республике необходимо принятие комплексных и последовательных мер на региональном и муниципальном уровнях с учетом отраслевой специфики.

При этом он заметил, что цифровая трансформация отраслей промышленности невозможна без высокого уровня «цифровой зрелости самих предприятий и соответствующих компетенций сотрудников».

«Мы понимаем, что перевод в “цифру” неоптимальных унаследованных процессов никогда не даст ожидаемого для нас эффекта. Здесь необходимо осознанно менять управленческие и производственные практики, создавая благоприятные условия для развития новой цифровой модели экономики», – убежден глава Правительства РТ.

Песошин отметил, что в Татарстане наиболее продвинутыми и подготовленными в вопросах цифровизации производства являются такие предприятия, как «Татнефть» и «ТАИФ» в нефтяной и нефтехимической промышленности, а также «КАМАЗ» — в машиностроении. Эти предприятия наиболее системно и эффективно осваивают цифровое пространство, уточнил Премьер-министр РТ.