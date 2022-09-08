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Ру Тат
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Официальная хроника
8 сентября 2022  08:00

Песошин: Труд финансиста во все времена пользовался почетом и уважением

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил всех финансистов республики и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником. 

«Труд финансиста во все времена по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня вы ежедневно своей деятельностью вносите большой вклад в реализацию государственной бюджетной и налоговой политики, укрепление системы управления общественными финансами, обеспечение социально-экономической стабильности страны», — говорится в правительственной телеграмме.

Песошин отметил, что развитие современной России немыслимо без сильной финансовой системы и сплоченной, заинтересованной в результате команды профессионалов. 

«В этот непростой период страна сталкивается с очень серьезными вызовами. И как никогда необходимы системные решения, которые позволят двигаться вперед. Поэтому процесс управления финансами требует нестандартных подходов, умения оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии», — сказал Премьер-министр.

#Алексей Песошин
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