Песошин: Труд финансиста во все времена пользовался почетом и уважением

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил всех финансистов республики и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником.

«Труд финансиста во все времена по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня вы ежедневно своей деятельностью вносите большой вклад в реализацию государственной бюджетной и налоговой политики, укрепление системы управления общественными финансами, обеспечение социально-экономической стабильности страны», — говорится в правительственной телеграмме.

Песошин отметил, что развитие современной России немыслимо без сильной финансовой системы и сплоченной, заинтересованной в результате команды профессионалов.

«В этот непростой период страна сталкивается с очень серьезными вызовами. И как никогда необходимы системные решения, которые позволят двигаться вперед. Поэтому процесс управления финансами требует нестандартных подходов, умения оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии», — сказал Премьер-министр.