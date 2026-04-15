Песошин: Татарстан в 2025 году сохранил лидирующие позиции среди регионов России

По основным макроэкономическим показателям Татарстан за прошлый год сохранил лидирующие позиции среди регионов России. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.





«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. По объему валового регионального продукта республика на шестом месте, по инвестициям в основной капитал – на пятом, по промышленному производству и сельскому хозяйству – на четвертом, по строительству – на втором», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, валовой региональный продукт за прошлый год достиг 5,7 трлн рублей, объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 109,9%.

«Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства. Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 трлн рублей, почти половина которых направлена на развитие обрабатывающих производств», – заявил Песошин.