Экономика 15 апреля 2026 10:39

Песошин: Татарстан в 2025 году сохранил лидирующие позиции среди регионов России

ВРП Татарстана в прошлом году достиг 5,7 трлн рублей

По основным макроэкономическим показателям Татарстан за прошлый год сохранил лидирующие позиции среди регионов России. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. По объему валового регионального продукта республика на шестом месте, по инвестициям в основной капитал – на пятом, по промышленному производству и сельскому хозяйству – на четвертом, по строительству – на втором», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, валовой региональный продукт за прошлый год достиг 5,7 трлн рублей, объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 109,9%.

«Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства. Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 трлн рублей, почти половина которых направлена на развитие обрабатывающих производств», – заявил Песошин.

В топе
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
