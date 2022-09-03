Песошин: Татарстан направит еще 550 млн рублей на развитие инфраструктуры для садоводов

фото: пресс-служба Правительства Татарстана

На базе агропромышленного парка «Казань» состоялся праздник ко Дню садовода. Здесь была организована выставка продукции из районов республики — Лаишевского, Пестречинского — и Набережных Челнов. Поздравить участников с праздником прибыл Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Правительства Татарстана.

«Уважаемые садоводы! Поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья и хорошего урожая», — сказал Песошин.

Он напомнил, что в республике уделяется большое внимание развитию инфраструктуры садоводческих товариществ — с 2017 года на эти цели было выделено свыше 3,2 млрд рублей. За это время на территории СНТ проложено более 150 км дорог, свыше 380 км линий электропередачи, проложено 150 кс водопроводной сети и пробурена 121 скважина.

«Работы предстоит еще много, и мы в бюджете 2023 года также предусмотрели 550 млн рублей, чтобы работы по улучшению инфраструктуры садовых обществ были продолжены», — добавил Премьер-министр РТ.