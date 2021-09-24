Песошин: Татарстан лидирует в цифровизации госуправления и поддержке IT-разработчиков

Татарстан находится в числе лидирующих регионов по цифровой трансформации государственного управления и оказания различных населению. Одновременно с этим республика занимает передовые позиции в стране по качеству поддержки самих IT-разработчиков. Об этом во время церемонии закрытия форума Kazan Digital Week-2021 заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он напомнил, что год назад по поручению Президента России Владимира Путина началась реализация комплекса первоочередных мер поддержки IT-отрасли. Были решены вопросы по налогообложению прибыли, страховым взносам и экономическому стимулированию отечественных IT-разработчиков.

«В настоящее время Правительство утвердило второй пакет решений по ускорению российской IT-индустрии. Он включает в себя более 60 мер, 20 из которых направлены на поддержку внедрения российских технологий для бизнеса, разработку офисного программного обеспечения, создание собственных операционных систем», — рассказал Песошин.

По его словам, за минувший год количество отечественных компаний в сфере IT-технологий выросло на 3 тыс. единиц и приблизилось к отметке в 15 тыс. предприятий. Почти вдвое выросло число программных продуктов в реестре отечественного ПО. Объемы выполненных работ и услуг в высокотехнологичном секторе экономики вырос на треть и сегодня составляет более 1,5 трлн рублей.

«Татарстан сегодня находится на одной из передовых позиций как по направлению цифровизации системы госуправления и оказания социальных услуг, так и по поддержке самих разработчиков цифровых сервисов. Порядка 3 тыс. наших компаний обеспечивают лидерство среди российских регионов», — отметил Премьер-министр РТ.

Он добавил, что высокие достижения республики в этой сфере являются результатом целенаправленной поддержки региональных цифровых инициатив со стороны федерального правительства.

«Хочу поздравить всех с завершением большой и напряженной работы. Благодарю всех за участие и поддержку этой регулярной цифровой площадки коммуникации и сотрудничества заказчиков и разработчиков в сфере цифровой трансформации», — резюмировал Алексей Песошин.