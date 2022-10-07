Песошин: «Строительство и ЖКХ должны стать драйверами роста каждого региона страны»

Ключевая задача в текущих условиях – обеспечение политического, экономического, логистического и технологического суверенитета России. Об этом на пленарной сессии «Строительная отрасль как драйвер развития экономики России» в рамках II Международного строительного чемпионата в Казани сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Строительство и ЖКХ исторически является одной из главных отраслей экономики нашей страны: определяет динамику ее развития, обеспечивает занятость и доходы миллионов граждан, а также вносит непосредственный вклад в создание комфортных и удобных условий жизни граждан», – сказал Премьер-министр РТ.

По его словам, развитие и поддержка строительной отрасли и ЖКХ будет способствовать и ипортозамещению, и созданию новых рабочих мест. Кроме того, появится спрос на продукцию промышленных производств, а главное – результаты, которые могут быть достигнуты в этих отраслях, повысят привлекательность территорий России, улучшат качество жизни граждан.

Песошин добавил, что стратегическая задача сегодня – реализовать колоссальный потенциал строительного и жилищно-коммунального комплекса, которые должны стать драйверами роста каждого региона и страны в целом. Для этого необходимо точное понимание направлений развития этих отраслей.

В конце своего выступления Премьер-министр РТ отметил, что сейчас важно оказать всестороннюю поддержку четырем новым регионам РФ.

«В состав России вошли четыре новых субъекта страны, на которых предстоит значительный объем строительных работ и сегодня наша общая задача оказать им максимально всевозможную поддержку», – заключил он.