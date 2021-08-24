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Ру Тат
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24 августа 2021  01:05

Песошин создал оперштаб по подготовке к чемпионату мира по волейболу в Казани

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании оперштаба, который будет решать вопросы, возникающие при подготовке к ЧМ по волейболу 2022 года.  

В документе, опубликованном на портале правовой информации говорится: «Создать оперативный штаб по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года в городе Казани».

Его руководителем стал заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Членами оперштаба стали 28 человек. 

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России, в том числе в Казани, с 26 августа по 11 сентября. В январе Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия в столице РТ.

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