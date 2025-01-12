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Общество 12 января 2025 08:00

Песошин: Сотрудников прокуратуры всегда отличают профессионализм и преданность делу

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Песошин: Сотрудников прокуратуры всегда отличают профессионализм и преданность делу
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры республики с профессиональным праздником.

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. На протяжении более чем трехсот лет со дня своего основания прокуратура является одним из основных институтов правоохранительной системы нашей страны, обеспечивающим верховенство закона, защиту конституционных прав и свобод граждан», – отметил Песошин.

Он добавил, что сотрудников прокуратуры всегда отличают профессионализм и преданность делу, принципиальность и целеустремленность в работе, умение оперативно и грамотно действовать в самых сложных ситуациях.

«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо нашего Отечества!» – заключил Премьер-министр РТ.

#Алексей Песошин #Прокуратура РТ
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