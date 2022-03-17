Песошин: Сокращений в компаниях с иностранным участием не наблюдаем

Сокращений в компаниях с иностранным участием на рынке труда в Татарстане в настоящее время нет. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Казани.

«По вопросу ситуации на рынке труда ввиду санкций имеется угроза возникновения напряженности на предприятиях, где используются иностранные комплектующие. Сокращений в компаниях с иностранными участием пока не наблюдаем. Они уходят в простой с сохранением заработной платы. В этих условиях при поддержке федерального центра необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения. Это общественные работы для лиц, зарегистрированных в службах занятости, для работников, находящихся под риском увольнения, временная занятость», — сказал он.

Спикер отметил, что в республике организован контроль цен на основные социально-значимые товары и их запасы. На потребительском рынке в регионе ситуация стабильная. С 19 марта в городах возобновляются сельхозярмарки.