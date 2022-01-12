Песошин: Со времен Петра I прокуратура стоит на страже закона

В этом году исполнилось 300 лет со дня основания института прокурорского надзора. Он появился в петровскую эпоху и с тех пор в любые, даже самые сложные времена, стоит на страже закона, заявил, поздравляя ведомство и его сотрудников с юбилеем, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Сегодня прокуратура является одним из основных институтов правоохранительной системы нашей страны, отстаивающим принципы законности и правопорядка», — подчеркнул он.

Песошин напомнил, что главными задачами органов прокуратуры были и остаются защита прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба с преступностью.

«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка», — добавил он.

В заключение Премьер-министр пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства здоровья, счастья и новых достижений в избранном деле.