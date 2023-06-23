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Песошин: с учетом высокой опасности пожаров в жилфонде нужна адресная работа с населением
Усилить адресную профилактическую работу по предотвращению пожаров в жилфонде и сделать ее системной призвал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Комментируя эту тему на совещании в Кабмине РТ, он поручил особенно обратить внимание на одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей, и провести беседы по важности соблюдения правил пожарной безопасности с детьми.
На прошлой неделе в Татарстане произошли два крупных пожара, напомнил премьер-министр. Так, в Казани 14 июня сгорела крыша 5-этажного жилого дома по ул.Чехова, а 18 июня в деревне Саитово Тукаевского района при пожаре в частном доме погибли семь человек, в том числе четверо детей.
«С учетом повышенной опасности пожаров в жилом фонде еще раз обращаю внимание всех ответственных лиц на необходимость усиления адресной профилактической работы с многодетными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, а также одиноко проживающими гражданами пожилого возраста», – сказал Песошин, подчеркнув, что отвечать за эту работу должны совместно представители МВД, МЧС, Минтруда, администраций городов и районов, газовой службы и электросетей.
Особое внимание он поручил уделять на наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей, а также на техническое состоянию газового, электрического и печного оборудования.
В ходе подомовых обходов, которые ранее поручил провести Раис РТ Рустам Минниханов, нужно уделить внимание наличию и исправности автономных дымовых пожарных извещателей, а также оценить техническое состоянию газового, электрического и печного оборудования.
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