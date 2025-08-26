news_header_top
Общество 26 августа 2025 21:15

Песошин: Развитие качественной и безопасной дорожной сети остается приоритетом Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании круглого стола, посвященного расширению применения нефтехимической продукции в дорожном строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Обсуждение прошло на площадке «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Модератором мероприятия выступил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

О практике использования нефтехимической продукции на объектах госкомпании «Автодор» рассказал заместитель начальника Управления технической политики и инновационных технологий ГК Сергей Ильин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Представители КГАСУ доложили о результатах внедрения научно-инновационных разработок в дорожную отрасль. С 2013 года в 10 районах республики построено 40 экспериментальных участков с применением местных модифицированных материалов, что позволило повысить их прочность, морозостойкость и другие характеристики.

Также на совещании были представлены технологии укрепления грунтов, разработки из полимербетона, герметизирующие материалы и другие решения.

Подводя итоги, Песошин подчеркнул необходимость активного внедрения современных технологий в дорожное строительство.

«Развитие качественной и безопасной дорожной сети остается нашим приоритетом, и наука играет в этом процессе ключевую роль. Нам нужно больше инновационных решений», – отметил премьер-министр.

#татарстанский нефтегазохимический форум #Алексей Песошин
