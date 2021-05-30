Песошин: Развитие и самоотдача должны стать основой жизненной позиции молодых химиков РТ

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности с Днем химика.

«Татарстан имеет славные вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют обеспечить экономическое развитие страны. Предприятия фармацевтики, нефтепереработки, химии и нефтехимии нашей республики, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и Российской Федерации, выходят на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции, укрепляют связь со всеми отраслями экономики от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса. За безупречной репутацией отрасли стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч высококвалифицированных специалистов. Уважение к труду, стремление к знаниям, постоянное развитие и самоотдача должны стать основой жизненной позиции молодых химиков Татарстана», — говорится в обращении.

Алексей Песошин подчеркнул, что пандемия короновируса затронула все сферы жизни и глобально переформатировала привычки людей. Не стало это исключением и для химических предприятий республики.

Однако, по его словам, этот период стал и временем возможностей: «Благодаря слаженной работе акционеров и работников химических предприятий в кратчайшие сроки было налажено производство необходимой в период пандемии продукции, что позволило быстро адаптироваться к новым условиям и защитить жителей республики».

Несомненно, что комплексное развитие отечественной промышленности, реализация инновационных проектов — источник роста благосостояния граждан, повышение безопасности экономики, гарантия достойной жизни будущих поколений, отметил глава правительства республики.

Премьер-министр РТ выразил искреннюю благодарность всем работникам фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы.

Особые слова благодарности Алексей Песошин адресовал ветеранам отрасли: «Ваш вклад в становление и развитие большой химии в Республике Татарстан трудно переоценить. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог сохранения традиций, уникального опыта и компетенций».

«От всей души желаю связавшим свою жизнь с химической отраслью крепкого здоровья, стабильности, успехов, счастья и благополучия!» — заключил он.