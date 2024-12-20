Песошин: Развитие экономики Татарстана невозможно без надежного энергоснабжения

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Энергетика на сегодня является опорой экономики. Без ее коренной модернизации республика не сможет успешно развиваться, подчеркнул важность работы специалистов этой отрасли Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, торжество в честь Дня энергетика состоялось в здании АО «Татэнерго». Вступая перед специалистами, Премьер-министр Татарстана напомнил об их ключевой задаче — бесперебойное обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией надлежащего качества.

«Каждый год вводятся в строй новые производства, растет потребление электроэнергии. Сегодня „Татэнерго“ является одним из крупных энергетических предприятий России с прогрессивными формами организации производства, а также кузницей высококвалифицированных кадров», — заявил Песошин.

Эта работа, подчеркнул он, создает основу для эффективного развития отраслей народного хозяйства. Достичь этого невозможно без профессионализма и выдержки специалистов, которым часто приходится работать в авральном режиме, чтобы добиться надежности и безопасности энергоснабжения татарстанцев.

«Так, в минувшем году „Татэнерго“ была проведена большая работа в Нижнекамске, связанная с многочисленными авариями в отопительной системе города. Работа велась в авральном режиме, были привлечены рабочие бригады из Казани, Заинска и Набережных Челнов. Эта ситуация в очередной раз продемонстрировала надежность энергетиков и умение прийти на помощь», — привел пример Песошин.

В дальнейшем перед работниками энергетического комплекса будут стоять еще большие задачи.

В заключение Премьер-министр РТ поздравил ветеранов отрасли и вручил участникам встречи государственные награды РТ и ведомственные награды Минэнерго России.

Далее состоялся концерт с участием мастеров искусств Татарстана.