Песошин: Развитие авиации — один из важнейших приоритетов Татарстана и России

В Казани стартовал авиационный праздник «Я выбираю небо!». Открытие посетил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который поздравил гостей и участников, а также наградил отличившихся работников авиастроения республики.

«В этом году мы отмечаем знаменательные даты: 100-летие основания конструкторского бюро "Туполев", 95-летие создания Казанского авиационного завода имени Горбунова и 90-летие основания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева», — заявил Песошин.

Премьер-министр добавил, что Татарстан — один из ведущих регионов страны, где успешно развивается авиастроительная отрасль.

«Сохранение и развитие отечественной авиации является одним из важнейших приоритетов для Татарстана и России», — отметил он.