Песошин рассказал, как Татарстан стал лидером в нацпроекте «Производительность труда»

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Татарстан всегда стремится к высоким показателям во всех отраслях, и приятно, что именно наша республика стала регионом-лидером по реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на пленарной сессии международного форума «Производительность 360».

По его словам, первое место в рейтинге регионов — результат длительной и кропотливой работы. Причем заниматься повышением эффективности предприятий в Татарстане начали задолго до нацпроекта. Еще в 2012 году власти РТ утвердили республиканскую программу по внедрению бережливого производства, которая прошла ряд модификаций и действует до настоящего времени параллельно с национальным проектом.

«Можно сказать, у нас была некоторая фора. Нам не требовалось время для разгона, мы использовали наш колоссальный опыт в сфере производительности труда, что и позволило нам оказаться в лидерах. Если правила не изменятся, мы готовы принять и следующий форум», — заметил он.

К настоящему моменту в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, инструментам повышения производительности обучено более 4 тысяч человек. «Татарстан — развитый промышленный регион, поэтому больше половины участников нацпроекта — предприятия обрабатывающих отраслей», — поделился Песошин.

Он отметил, что участие в национальном проекте также обеспечило достойный эффект. Так, при расходах государства в объеме 637 млн рублей республика получила прирост добавленной стоимости в 21,3 млрд рублей.

«Кроме того, наши предприятия активно пользуются льготными займами Фонда развития промышленности. Для своего развития предприятия республики получили более 2 млрд рублей», — добавил Премьер-министр Татарстана.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.