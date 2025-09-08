news_header_top
Общество 8 сентября 2025 07:00

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил финансистов и ветеранов отрасли от имени Правительства Республики Татарстан с профессиональным праздником.

Алексей Песошин напомнил, что финансовая система является основой стабильности республики и гарантией устойчивого развития экономики.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся со множеством глобальных вызовов, работа финансиста приобретает особое значение. Именно благодаря вашим знаниям, опыту и ежедневному труду обеспечивается надежная основа финансовой устойчивости республики, создаются условия для роста экономики и улучшения благосостояния граждан», – подчеркнул он.

По словам Премьер-министра РТ, каждый день финансисты решают важнейшие задачи, будь то разработка эффективной налоговой политики, обеспечение прозрачности государственных расходов, привлечение инвестиций в экономику республики.

«Выражаю вам глубокую признательность за преданность своему делу, стремление постоянно совершенствоваться и умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях. От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и карьерных достижений. С праздником вас, дорогие коллеги!» – подытожил Алексей Песошин.

