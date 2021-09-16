Песошин провел заседание совета директоров «Татспиртпрома» по итогам первого полугодия

В Доме Правительства РТ состоялось заседание совета директоров АО «Татспиртпром», посвященное подведению итогов деятельности компании за первое полугодие 2021 года. Провел его Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

О деятельности АО «Татспиртпром» рассказали генеральный директор Руслан Максудов и заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Феоктистов, отмечает пресс-служба компании.

За первые шесть месяцев текущего года компания произвела 10,2 млн декалитров алкогольной продукции. При этом «реализация ликероводочной продукции увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, пивоваренной — на 40%».

Соответственно, выручка акционерного общества от реализации готовой продукции в сравнении с первым полугодием 2020 года выросла на 23%, а прибыль от продаж — на 35%.

Такие результаты позволили компании продолжить снижение уровня зависимости от долговых обязательств. В частности, показатель чистый долг / EBITDA улучшился в два раза и составил на 30 июня 2021-го 2,19. Это почти в два раза лучше, чем годом ранее.

Кроме того, «Татспиртпром» за отчетный период увеличил экспорт ликероводочной продукции на 23% в годовом выражении. Уплаченный акциз во все уровни бюджета в первом полугодии 2021 года составил 10 млрд 419 млн рублей — на 1 млрд 670 млн рублей больше, чем в первом полугодии 2020-го.