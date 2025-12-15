Песошин провел заседание комиссии конкурса «Руководитель года - 2025»

В Доме Правительства РТ прошло заседание конкурсной комиссии республиканского конкурса «Руководитель года» за 2025 год. Мероприятием руководил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, пишет пресс-служба Госсовета РТ.

Конкурс проводится с целью поощрения и распространения положительного опыта лучших руководителей предприятий республики и учрежден в 2002 году. Его итоги подводятся по 7 номинациям, среди которых: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За развитие высокотехнологичных и наукоемких производств» и другие.

По словам Песошина, в этом году список номинантов был сформирован по рекомендациям различных органов власти РТ, а всего к участию было рекомендовано 155 руководителей различных отраслей и сфер экономики.

«С учетом условий положения о конкурсе и полноты представленных материалов номинантами конкурса стали 119 руководителей предприятий и организаций, обеспечивших вместе со своими коллективами в 2025 году высокий уровень показателей предприятия. Именно из них нам необходимо выбрать лауреатов конкурса по соответствующим номинациям», – подытожил Песошин.