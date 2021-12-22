Премьер-министр РТ провел заседание Совета директоров АО «Татспиртпром»

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Сегодня состоялось заседание Совета директоров АО «Татспиртпром» под руководством Премьер-министра РТ, председателя Совета директоров Алексея Песошина в Доме Правительства Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».

На заседании участникам представили результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев и подвели предварительные итоги 2021 года. А также представили к утверждению бюджет доходов и расходов компании на 2022 год.

В заседании приняли участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов и заместители по направлениям. Присутствующие обсудили планы капитального строительства, производственную программу, вопросы обеспечения производств АО «Татспиртпром» основным сырьем.