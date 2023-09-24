Песошин: Профсоюзы РТ эффективно решают социально-экономические вопросы в своих отраслях

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем профсоюзов РТ.

«Дорогие татарстанцы!

Поздравляю многотысячную армию трудящихся и профессионалов нашей республики с Днем профсоюзов Республики Татарстан.

Профсоюзы в Республике Татарстан имеют более чем вековую историю своего развития и сегодня остаются одной из самых массовых общественных организаций в стране, стоящих на защите социально-экономических и трудовых прав и интересов трудящихся.

Отраслевые, первичные профсоюзные организации, объединенные в Федерацию профсоюзов Республики Татарстан, благодаря солидарным действиям эффективно решают социально-экономические вопросы в своих отраслях, трудовых коллективах.

Нашими общими задачами сегодня являются создание возможностей для раскрытия способностей и трудового потенциала человека, формирования комфортной среды для его жизни и повышение качества жизни населения в целом.

Решение этих вопросов осуществляется в республике на договорной основе в режиме конструктивного диалога трех сторон – государства, предпринимателей и профсоюзов.

Благодаря этому взаимодействию в текущих непростых условиях удается развивать нашу экономику, достойно реагировать на все внешние вызовы, создавать дополнительные высокопроизводительные рабочие места.

Желаю всем участникам профсоюзного движения Татарстана дальнейшей плодотворной деятельности на благо республики, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия», – говорится в поздравлении.