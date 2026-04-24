Песошин призвал внимательно относиться к переводу нормативно-правовых актов на госязыки

Органам власти стоит внимательнее относиться к публикации нормативно-правовых актов на двух государственных языках. Ежегодно этот вопрос становится проблемным. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ и организационного комитета по подготовке и проведению празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«За 2025 и первый квартал 2026 года основные показатели (касающиеся исполнения законодательства о языках Татарстана – прим. Т-и) удалось выполнить. Однако одним из самых проблемных остается доля нормативно-правовых актов, опубликованных в установленном порядке на государственных языках. Важно держать этот вопрос на контроле и обеспечить его исполнение», – подчеркнул он.

Кроме того, Песошин обратил внимание на публикацию новостных материалов на сайтах ведомств и районов, которые также должны выходить на государственных языках. Премьер-министр призвал внимательнее относиться и к этому вопросу.