Песошин призвал усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном республиканском совещании призвал организаторов массовых мероприятий, проходящих в регионе в эти выходные, совместно с правоохранительными органами принять усиленные меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Татарстане проживают более 1 млн молодых людей, к их числу относится каждый четвертый житель республики. «Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей, персонализация молодежи – наиважнейшие задачи в нашей работе», – заметил в связи с этим Алексей Песошин.

В связи с этим глава Правительства РТ напомнил, что в текущем году Татарстан стал одной из федеральных площадок празднования Дня молодежи, который отмечается сегодня. Кроме того, мероприятия по случаю праздника пройдут во всех городах и районах республики.

На эти выходные в регионе намечены и другие крупные мероприятия. Это, в частности, музыкально-развлекательный фестиваль VK fest под открытым небом и групповые состязания чемпионата России по шоссейным велогонкам.

Помимо этого, в районах Татарстана продолжается весенне-летний цикл республиканских праздников традиционной культуры. Сегодня в Балтасинском районе отметят удмуртский праздник «Гырон быдтон», а завтра в Нурлатском районе – республиканский праздник чувашской культуры «Уяв».