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Песошин призвал провести федеральный форум «Производительность 360» на достойном уровне
Федеральный форум «Производительность 360» – это ключевая площадка для обсуждения вопросов повышения производительности труда. Об этом премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума, который в этом году принимает Татарстан.
«Это первое заседание оргкомитета, мы даем старт масштабной, напряженной работе. Необходимо провести федеральный форум на достойном уровне», – сказал Песошин, открывая заседание в Доме Правительства РТ.
Члены оргкомитета рассмотрели вопросы повестки дня, обсудили задачи в рамках подготовки к форуму. С докладом о подготовке и проведении форума выступил заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
Песошин напомнил, что в Татарстане пятый год реализуется национальный проект «Производительность труда». «Этот нацпроект обладает особым значением для экономики региона и страны в целом. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях, мы повышаем эффективность труда, предприятия получают возможность становиться конкурентоспособнее и производить больше продукции», – цитирует его пресс-служба Раиса РТ.
V Федеральный форум «Производительность 360» пройдет в Казани 20-21 июля 2023 года. Площадкой форума станет ИТ-парк имени Б. Рамеева. Ожидается, что в мероприятии примут участие более тысячи человек из всех субъектов страны. В программе – пленарное заседание, круглые столы, дискуссии, обмел лучшими практиками.
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