Песошин призвал обеспечить безопасность на дорогах и во дворах Татарстана

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В новогодние праздники во дворах населенных пунктов и на трассах наблюдалась сложная обстановка из-за обильных снегопадов. С учетом этого важно обеспечить систематический контроль и приводить трассы в нормативное состояние, чтобы обеспечить безопасность населения. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Премьер напомнил, что во время новогодних праздников регистрировались ДТП со смертельным исходом. Также 4 января из-за аварии на мосту на трассе М7 возникла многокилометровая пробка, из-за погодных условий закрывалось движение по трассе М5.

«Прошу Миндортранс совместно с главами провести мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Особое внимание следует уделить междугородним трассам», — подчеркнул Песошин.

Он призвал обеспечить нормативное состояние трасс федерального значения, усилить контроль за очисткой снега и наледи во дворах и на тротуарах в населенных пунктах.