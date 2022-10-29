Песошин призвал муниципалитеты в срок завершить подготовку к отопительному сезону

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном республиканском совещании напомнил руководителям муниципальных образований о необходимости в срок завершить подготовку к отопительному сезону. Таким образом он прокомментировал ситуацию с паспортами готовности, сообщает пресс-служба Президента РТ.

До этого первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов рассказал, что паспорта готовности к отопительному периоду получили 27 районов республики.

Кроме того, соответствующие акты готовности уже есть у 143 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, работающих в 36 муниципалитетах, из 157. Это 92% от плана по республике, отметил докладчик.

При этом срок получения паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября; для муниципальных образований — до 15 ноября, добавил первый замглавы Минстроя.