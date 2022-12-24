Песошин призвал муниципалитеты не допускать роста задолженности за ЖКУ

В Татарстане среднегодовой уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги составил 99,3%, но, несмотря на это, муниципалитетам важно не допускать роста задолженности. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

О платежной дисциплине населения за жилищно-коммунальные услуги и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы на совещании рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

Так, в ноябре 2022 года уровень собираемости платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составил 98,8%, что на 1,3% выше, чем год назад. В целом же за январь — ноябрь текущего года собираемость платежей по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 0,4% и достигла 99,1%.

Среднегодовой уровень собираемости составил 99,3%, что выше показателя 2021 года на 0,3%. Доля платежей, совершенных в электронном формате, увеличилась до 70,3%, отметил докладчик.

Впрочем, по словам первого замглавы Минстроя РТ, динамика тут отличается от района к району. В семи муниципалитетах доля электронных платежей еще не достигла и половины. В 26 районах процент онлайн-транзакций колеблется от 50% до 70,3%. Среднереспубликанское значение превышено в 12 муниципальных образованиях.

При этом сумма просроченной задолженности за газ со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса на 1 декабря 2022 года равнялась 280,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 99,8 млн рублей, заметил Фролов.

В части потребленной электроэнергии за год сумма долга уменьшилась на 23 млн рублей — на 1 декабря 2022 года она составила 37,5 млн.

Алексей Фролов также напомнил главам районов и городов о необходимости обеспечить максимальный контроль за работой ресурсоснабжающих организаций во время новогодних каникул. Обо всех аварийных ситуациях он попросил оперативно сообщать в диспетчерскую Минстроя РТ.