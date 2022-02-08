Песошин призвал администрацию Тюлячинского района работать над повышением уровня зарплат

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал администрацию Тюлячинского района республики работать над повышением уровня зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Выступая на отчетном заседании Совета Тюлячинского района, глава Правительства региона напомнил, что основным источником доходов граждан является заработная плата и власти обязаны обеспечить ее достойный уровень.

«Татарстан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы. Среднемесячная начисленная заработная плата в Татарстане составила 43 394,5 рубля (по итогам одиннадцати месяцев 2021 года). В Тюлячинском районе средняя зарплата — 29,8 тыс. рублей. По данному показателю вы лишь на 44-м месте среди городов и районов республики», — констатировал Премьер.

«Администрации района необходимо усилить работу с работодателями, обеспечив повышение оплаты труда работников, [работу] по снижению в районе уровня бедности, не упуская из внимания ни одного человека, особенно многодетные семьи», — подчеркнул Песошин.

Глава Кабмина РТ также остановился на полученных в прошлом году жителями муниципалитета мерах социальной поддержки на сумму 68,9 млн рублей. Из них 68,8 млн рублей поступило из бюджета, а 52 тыс. — из средств Пенсионного фонда.

До сессии Совета района Премьер-министр Татарстана ознакомился с работой предприятий промышленного парка «Тюлячи» и посетил место строительства завода сжиженного природного газа, где ему представили этапы строительства проекта.

На заседании Совета Алексей Песошин охарактеризовал промпарк «Тюлячи» как успешно действующую промышленную площадку, резиденты которой уже стали бюджетообразующими предприятиями района. «Наличие в районе таких проектов —это очень важно. Открытие новых производств позволяет создавать новые рабочие места, поднимать уровень доходов граждан, укреплять экономику и налоговую базу муниципалитета», — добавил он.