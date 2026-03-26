Песошин принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, посвященном вопросам демографической политики на сельских территориях. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде под председательством полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем участвовали представители федеральных министерств и ведомств, парламента, главы регионов округа, а также главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

В ходе заседания обсуждались демографическая ситуация, реализация федеральных программ и лучшие региональные практики. По итогам встречи планируется подготовить комплексные решения, направленные на сохранение населения, укрепление здоровья граждан, повышение уровня жизни и поддержку семей.

Отмечалось, что ключевым инструментом в этой работе остается госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до 2030 года.

ПФО занимает лидирующие позиции по ее реализации: в 2026 году для регионов округа предусмотрено 22 млрд рублей федеральных субсидий – более 42% общего объема по стране. Мероприятия, направленные на развитие села и улучшение демографической ситуации, также реализуются в рамках национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и других стратегических документов. Среди них – меры поддержки семей с детьми, охрана материнства и развитие первичного звена здравоохранения.

В ПФО проживает около 7,8 млн сельских жителей – это более 21% от общего числа сельского населения России.