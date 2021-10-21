news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 октября 2021  19:43

Песошин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции»

news_top_970_100

Председатель Правительства Республики Татарстан Алексей Песошин по видеосвязи принял участие в очередном заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание провел губернатор Сахалинской области, глава комиссии Валерий Лимаренко. Также в нем принял участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. 

Участники совещания обсудили подходы к формированию свода инвестиционных правил (конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора), а также функциональные требования к созданию инвестиционных карт субъектов России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное