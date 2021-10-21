Песошин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции»

Председатель Правительства Республики Татарстан Алексей Песошин по видеосвязи принял участие в очередном заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание провел губернатор Сахалинской области, глава комиссии Валерий Лимаренко. Также в нем принял участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Участники совещания обсудили подходы к формированию свода инвестиционных правил (конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора), а также функциональные требования к созданию инвестиционных карт субъектов России.