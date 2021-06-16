Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в выездном совещании по проблемам экологической безопасности, которое прошло в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание провел Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, участие в нем приняли полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов ПФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Участники рассмотрели дополнительные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением экологической обстановки в субъектах страны, находящихся в пределах ПФО.

Игорь Комаров доложил, что были проведены мероприятия по модернизации и строительству новых объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 км и улучшены экологические условия проживания более 150 тыс. человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тыс. единиц специализированной техники и оборудования.

«При этом среди основных направлений государственной политики в области экологического развития глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил стимулирование реализации экологических и климатических проектов с применением механизма „зеленых облигаций“, субсидируемых государством, наращивание эффективности использования природного потенциала страны (лесов, земель), инвестирование внутри страны в климатическую отрасль с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта в целях создания национального рынка торговли углеродными единицами и выхода России на глобальный рынок. Эти вопросы особо актуальны для Приволжского федерального округа, где сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны», — отметил полпред.