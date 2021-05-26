Песошин принял участие в совещании у главы Минстроя РФ по капремонту жилья в Поволжье

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в совещании полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина по работе региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионах ПФО.

«Обсуждались вопросы функционирования в регионах ПФО региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», – передает пресс-служба Правительства РТ.

Кроме того, участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы капремонта многоквартирных домов в субъектах федерального округа.

От республики на мероприятии также присутствовали главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и другие.

Фото: пресс-служба Президента РТ.