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26 мая 2021  19:46

Песошин принял участие в совещании у главы Минстроя РФ по капремонту жилья в Поволжье

Песошин принял участие в совещании у главы Минстроя РФ по капремонту жилья в Поволжье
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Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в совещании полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина по работе региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах в регионах ПФО.

«Обсуждались вопросы функционирования в регионах ПФО региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», – передает пресс-служба Правительства РТ.

Кроме того, участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы капремонта многоквартирных домов в субъектах федерального округа.

От республики на мероприятии также присутствовали главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и другие.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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