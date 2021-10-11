Песошин принял участие в приеме граждан, который провел полпред Президента РФ в ПФО

Сегодня Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел прием граждан в режиме видеоконференции. Были рассмотрены обращения жителей регионов, входящих в состав ПФО. Татарстан представлял Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Так, от жителя Татарстана поступило обращение оказать содействие в ремонте МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.Ф. Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов» в г. Арске Арского муниципального района РТ.

Алексей Песошин пояснил, что эта школа была капитально отремонтирована в 2013 году, и сегодня выявились проблемы с подвальным этажом. По его словам, было проведено обследование силами ГИСУ РТ, определена смета на выполнение работ. В сентябре вышло постановление Кабинета Министров РТ о выделении необходимой суммы, в октябре состоялся конкурс на проведение работ.

Несмотря на то, что срок выполнения работ — 31 января 2021 года, поставлена задача завершить работы до 8 ноября 2021 года. Ремонтные работы не мешают учебному процессу, соблюдаются все требования по безопасному пребыванию детей в образовательном учреждении.