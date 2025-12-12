Песошин принял участие в открытии сборочной линии дисковых тормозов для автотехники КАМАЗ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии новой сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза на предприятии «КАМАЗ тормозные системы» в Набережных Челнах. Запуск состоялся в рамках заседания Совета директоров «КАМАЗ» и стал этапом проекта по локализации производства дисковых тормозов в России, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Песошин подчеркнул, что новая линия позволит выпускать до 90 тыс. тормозных механизмов в год и обеспечит качество, соответствующее мировым стандартам. «Спасибо руководству и трудовому коллективу предприятия, которые достойно решают поставленные задачи и наращивают объемы выпускаемой продукции», – заявил Премьер-министр.

На мероприятии также присутствовали генеральный директор Госкорпорации «Ростех» и председатель Совета директоров «КАМАЗ» Сергей Чемезов, глава «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор «КАМАЗ тормозные системы» Александр Никонов и другие руководители.

Новая производственная линия предназначена для сборки тормозных механизмов моделей 17,5”, 19,5” и 22,5”, которые будут устанавливаться на автомобили КАМАЗ поколения К5, перспективное семейство «Компас», пассажирский транспорт и прицепную технику. Проект стартовал в 2023 году и был реализован совместно с инженерами головной компании.

Сергей Чемезов отметил, что запуск линии стал продолжением масштабной работы по расширению технологических возможностей российского автопрома и снижению зависимости от импортных компонентов: «Теперь "КАМАЗ" имеет собственное производство современных дисковых тормозов».

По словам Сергея Когогина, это важная веха для предприятия и отрасли. «В современных экономических и политических условиях крайне важно развивать российские промышленные площадки и быть технологически независимыми», – отметил он.

После запуска участники церемонии оставили автографы на первой собранной детали. Она будет передана в музейный зал «КТС».