Песошин предупредил, что все ограничительные меры в Татарстане сохраняются

В Татарстане остается стабильным темп прироста заболеваемости, наблюдается незначительное снижение. На 8 января в республике выявили 43 тыс. 447 заболевших, за последние сутки — 94 человека. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Он добавил, что число умерших от Covid-19 за время пандемии составило 1481 человек, из них шестеро — за последние сутки. Песошин напомнил также, что все ограничительные меры в республике сохраняются.

«Массовые новогодние мероприятия в республике продолжаются. Никаких послаблений быть не должно. Все необходимо организовывать с соблюдением всех профилактических и санитарных требований», — подчеркнул премьер-министр.

Он призвал продолжить рейды по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер, несмотря на то что есть некоторые улучшения по ситуации с коронавирусом, «но они не настолько явные и окончательные, поэтому работу продолжаем в прежнем режиме».

Премьер-министр РТ отметил, что первым компонентом вакцины в республике привито 2 млн 293 тыс. 281 человек, 1 млн 862 тыс. получили второй компонент. Количество привитых людей старше 60 лет — 569 тыс. 683 лиц. Повторно вакцинировали 138 тыс. человек. В медицинских организациях имеется достаточное количество вакцины — 454 тыс. доз. Прививку можно сделать в 170 пунктах вакцинации.