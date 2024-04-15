Песошин представит отчет о работе Правительства РТ на заседании парламента 19 апреля

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Пятьдесят третье заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 19 апреля. На нем Премьер-министр республики Алексей Песошин представит депутатам отчет о результатах деятельности Кабинета Министров РТ за 2023 год. Об этом стало известно на заседании президиума парламента.

«Мы ежегодно включаем в повестку дня заседания отчет Правительства республики по итогам прошедшего года. И это будет основной вопрос на предстоящем заседании. Представители Правительства выступали с докладами на заседаниях комитетов парламента, фракций», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По его словам, от депутатов по отчету поступило 47 вопросов. «Депутаты проявляют большой интерес, судя по их вопросам, которые они задали. Уверен, что разговор будет доверительный и заинтересованный. И Премьер-министр ответит на все вопросы, поставленные депутатами», – подчеркнул глава парламента.

Он заметил, что Татарстан за прошедший год, несмотря на сложности, добился больших успехов в строительстве жилья и дорог, производстве сельхозпродукции, реализации региональных и федеральных проектов. «Согласованная работа всех уровней власти позволяет республике использовать свой потенциал и добиваться таких успехов. Наша задача – совместными усилиями решать актуальные текущие вопросы», – заявил он.

Всего в повестку 53-го заседания Госсовета включено 16 вопросов. Отчет о результатах деятельности Кабинета Министров РТ внесен в парламент Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Он был предварительно рассмотрен на заседаниях всех комитетов парламента и готов к обсуждению на заседании Госсовета», – отметила секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

К первому чтению подготовлено пять республиканских законопроектов, которыми вносятся изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе, а также в законы о приватизации государственного имущества, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о физической культуре и спорте.

Кроме того, парламентарии заслушают отчет Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам за период работы с сентября 2019 года по март 2024-го.

Планируется также рассмотреть кандидатуры для избрания трех мировых судей Татарстана и шесть федеральных законопроектов.