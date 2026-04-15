Песошин представит отчет о работе Правительства РТ на заседании Госсовета РТ

Отчет о результатах деятельности Кабинета министров РТ за 2025 год обсудят сегодня депутаты на 20-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва. Его представит Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего в повестку заседания включено 15 вопросов, в том числе шесть республиканских законопроектов. Все они подготовлены к рассмотрению в первом чтении.

Так, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о государственной гражданской службе, об информационных системах и информатизации, об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг, о свободе совести и о религиозных объединениях, а также в отдельные законодательные акты РТ.

Депутаты также обсудят законопроект об упразднении поселка Ямбурово Балтасинского района РТ.

Кроме того, в повестке сессии есть вопрос об изменении в составе Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. В нем изъявил желание работать Лутфулла Шафигуллин, который получил мандат депутата Госсовета РТ как кандидат, зарегистрированный по республиканскому списку партии «Единая Россия» после досрочного сложения депутатских полномочий Фарида Мухаметшина.

На заседании также будет представлен доклад Общественной палаты РТ о состоянии и развитии институтов гражданского общества в республике в 2025 году. Во время правительственного часа парламентарии заслушают информацию о цифровизации архивной отрасли в Татарстане.