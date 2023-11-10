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Песошин представил нового руководителя Инвестиционно-венчурного фонда РТ
Дамира Галиева назначили директором Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Нового руководителя коллективу организации представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Мероприятие прошло в казанском технопарке «Идея», пишет пресс-служба Правительства республики.
Песошин отметил, что опыт и знания Галиева должны способствовать дальнейшей успешной и целенаправленной работе Фонда. По словам главы правительства РТ, один из приоритетов госполитики – это обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности.
Он также напомнил, что Раис РТ Рустам Минниханов объявил 2024-й Годом научно-технологического развития. В этот период в Татарстане должны сделать упор на развитии муниципальных промпарков, поддержке республиканских промышленных предприятий, а также помощи малому и среднему бизнесу.
«Только совместная слаженная работа позволит реализовать перспективные проекты и программы, а также даст новый толчок в развитии Фонда», — добавил Песошин.
До этого Галиев был директором по инновациям Департамента стратегии, инноваций и маркетинга «Ак Барс» Банка.
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